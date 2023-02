So wird Dein Unternehmen im Internet bekannt – SEO mit Nikita Yatsun

Studien zufolge existieren aktuell 1.826.089.359 deutsche Webseiten. Eine ziemliche Masse an Konkurrenten für Unternehmen, die das Internet als Marketingkanal verwenden möchten. Nikita Yatsun – der Geschäftsführer von Trustfactory – beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Suchmaschinenoptimierung und weiß genau, wie sich Unternehmen den Algorithmus zunutze machen können, um auf Google erfolgreich zu werden.















Im Interview mit der Esslinger Zeitung gewährt uns Herr Yatsun einen Blick hinter die Kulissen von Trustfactory und erklärt Unternehmen, welche Knöpfe gedrückt werden müssen, um die eigene Sichtbarkeit und Reichweite zu vergrößern.

Im digitalen Zeitalter kommen Unternehmen nicht mehr am digitalen Marketing vorbei. Flyer, Banner- und Radiowerbung treten immer mehr in den Hintergrund und müssen der Suchmaschinenoptimierung Platz machen. Neben Global Playern und großen Unternehmen wenden sich auch immer mehr KMUs und Freiberufler Hilfe suchend an SEO-Manager, um die Zielgruppe anzusprechen. Welcher Kanal birgt das größte Potenzial, um die eigene Conversion Rate in die Höhe zu treiben?

Google befindet sich im weltweiten Vergleich nicht nur auf Platz 1 der Suchmaschinen, sondern hat Bing, Yahoo und Co. weit hinter sich gelassen. Google besitzt einen Marktanteil von 85,21 % und verzeichnet pro Sekunde über 101.000 Suchanfragen.

Die Suchmaschine wird von den Verbrauchern als Informationsquelle genutzt. Es werden Daten und Informationen recherchiert oder Verkaufsstellen, Restaurants oder Einrichtungen ausfindig gemacht, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Seit der Coronapandemie bricht der E-Commerce regelmäßig Rekorde und erlebte einen unglaublichen Boom.

Der prognostizierte Umsatz des deutschen Online-Handels liegt für 2022 bei 97,4 Milliarden Euro. Die Verbraucher nutzen dementsprechend nun Suchmaschinen verstärkt, um auf passende Webshops für die gewünschte Ware zu stoßen.

Führt man sich diese Fakten vor Augen, ist offensichtlich, dass Google zu den besten Kanälen zählt, um Bekanntheit im Internet zu erreichen. Rankst Du nur für ein relevantes Keyword, stoßen die User automatisch auf Deine Webseite. Du bietest Dich als schnelle und effiziente Lösung an und arbeitest gleichzeitig an der Reputation und Popularität Deiner Marke.

Die bekannte Suchmaschine hat mit Google Ads eine Möglichkeit geschaffen, um Kunden bestimmte Internetseiten auf dem Silbertablett zu präsentieren. Lassen sich mit der bezahlten Werbung schnellere Erfolge verzeichnen als mit der langwierigen Suchmaschinenoptimierung?

Nur wenige Unternehmen können der Versuchung widerstehen und setzen das Budget für Paid Ads auf Google, Instagram, Facebook und Co. ein. Bei diesem Vorgehen handelt es sich allerdings um eine kurzfristige Investition ohne Weitblick.

Die bezahlten Anzeigen zeigen häufig nur bedingt Resultate und schaffen eine Abhängigkeit, von der sich Unternehmen nur schwer lösen können. Denn werden keine Anzeigen mehr geschaltet, verblasst der Effekt und die Webshops geraten in Vergessenheit.

Verstehe mich bitte nicht falsch. Die bezahlte Werbung kann zu Conversions führen und mehr Besucher auf die eigenen Dienste aufmerksam machen. Doch für mich sind Google Ads die perfekte Ergänzung einer ausgeklügelten SEO-Strategie. Schließlich muss eine stabile Grundlage vorhanden sein, um die Besucher durch den Sales Funnel zu lenken und letztendlich zu treuen Kunden zu machen.

Herr Yatsun, Ihrer Meinung nach ist also die Suchmaschinenoptimierung der Weg, um die Spitzenposition innerhalb der organischen Suche zu ergattern?

Auf jeden Fall! Gebe ich den Begriff “T-Shirt” bei Google ein, ist es kein Zufall, dass sich Internetseiten wie Amazon, Zalando, About You und Peek & Cloppenburg auf den ersten Rängen befinden. Die SEO Manager dieser Unternehmen haben das Prinzip der Suchmaschine verstanden und wissen, welche Maßnahmen die gewünschten Effekte hervorbringen.

Google hat sich in den letzten Jahren eine lange Liste an Rankingfaktoren erstellt, die Einfluss auf die Platzierung innerhalb der Suchmaschine nehmen. Die Suchmaschinenoptimierung ist dementsprechend kein Glücksspiel, sondern die Fähigkeit, das eigene OnPage-SEO, OffPage-SEO, Content Marketing und UX-Design so zu gestalten, dass es den hohen Ansprüchen von Google gerecht wird.

Apropos Rankingfaktoren: Was sind denn die drei Säulen für langfristigen Erfolg auf Google?

In der Vergangenheit hat mein Team von Trustfactory viele verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, um unseren Kunden tatkräftig unter die Arme zu greifen.

Sehr schnell bemerkten wir, dass sich die Suchmaschinenoptimierung auf drei Säulen aufbaut:

OnPage: Keywords, Meta-Tags, HTML-Strukturen, URLs, Ladezeiten und der Webseiten-Aufbau sind das Grundgerüst der Suchmaschinenoptimierung. Content Strategie: Durch das konstante Hinzufügen von Artikeln und multimedialen Inhalten stellst Du Deine Expertise unter Beweis und schafft einen Mehrwert für die Besucher. Linkbuilding: Backlinks dienen Google als Beweis für Deine Relevanz und sorgen für Vertrauen und Autorität.

Haben Sie ein konkretes Beispiel zur Hand, bei dem diese drei Faktoren ausschlaggebend für die Weiterentwicklung des Unternehmens waren?

Im Jahr 2020 wurden wir von einem Finanzdienstleister kontaktiert. Durch das Core Update sank der Traffic auf seiner Seite in den Keller und der Umsatz ging stark zurück. Der Seitenbetreiber hatte eigenständig versucht, sich aus der Misere zu befreien. Da es leider an Theorie und Praxiswissen fehlte, verliefen die Versuche in der Wüste.

Nach einer gründlichen Analyse des IST-Zustands stellten wir fest, dass es der Homepage an Content mangelte. Im Vergleich mit der Konkurrenz schnitt der Finanzdienstleister eher schlecht als recht ab und auch die internen und externen Links waren stark verbesserungswürdig. Wir entschieden uns für folgende Optimierungen:

Interne Verlinkung

Ladezeiten

Silos

E-A-T

Paginierung

Technische Anpassungen

Unser Schlachtplan ging zu 100 Prozent auf und unser Kunde freut sich über eine 400-fache Umsatzsteigerung, 162 Keywords in den Top 3 von Google und 14800 neuen Backlinks.

Wow, bei solchen Resultaten bekommt man sofort Lust, eine Kooperation mit Trustfactory zu starten! Herr Yatsun, wie geht Trustfactory denn genau vor, um Unternehmen erfolgreich auf Google zu machen?

Meldest Du Dich für ein kostenloses SEO-Analyse-Gespräch bei Trustfactory an, analysieren wir Deine Webseite auf Herz und Nieren. Es wird die Ausgangssituation ermittelt und das Vorgehen für die zukünftigen Handlungen festgelegt. Dabei orientieren wir uns an den bereits genannten drei Säulen von Google. Der gesamte Prozess läuft in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden ab, um möglichst viel Transparenz zu bieten.

Und wie kann man nun mit Trustfactory in Kontakt treten?

Ganz einfach! Auf unserer Webseite kannst Du dem Call-to-Action-Button folgen und Dich somit zu unserem SEO-Analyse-Gespräch anmelden. Verläuft das Kennenlernen nach Deinen Vorstellungen, erstellen wir Dir einen konkreten Leitplan, um erfolgreich auf Google zu werden. Bewirb Dich jetzt!

Herr Yatsun, wir möchten uns herzlich für das interessante und informative Gespräch bedanken!

