Für eine straffe und faltenfreie Haut sind viele Menschen bereit, viel Geld in teure Behandlungen zu investieren. Der Wunsch nach einer jugendlichen Ausstrahlung ist größer als die Furcht vor Nadeln und Skalpellen. Es geht allerdings auch einfacher und zwar mit der richtigen Hautpflege. Einer der besten Wirkstoffe im Bereich Anti-Aging ist Retinol. Retinol ist eine Form von Vitamin A und überzeugt mit hautverjüngenden Effekten, allerdings wird es nicht von jeder Haut gut vertragen und ist bekannt dafür, Erstverschlimmerungen auszulösen. Ein Beauty-Hersteller will die Lösung dafür gefunden haben, und zwar mit dem Wirkstoff Retixol. Lesen Sie mehr über die neue Retixol-Creme und ob es dazu ein Stiftung Warentest Urteil gibt.















Retixol-Creme: Gibt es ein offizielles Testurteil?

Das Angebot an Anti-Falten-Produkten online und im Handel ist riesig. Verbraucher haben wortwörtlich die Qual der Wahl, sich zu entscheiden. Bei dieser Kaufentscheidung spielt für viele das Testurteil der Stiftung Warentest eine wichtige Rolle.

Die Stiftung Warentest untersucht regelmäßig Produkte aus verschiedenen Kategorien wie z.B. Kosmetik, Elektrogeräte oder Versicherungen anhand zuvor bestimmter Kriterien. Im Anschluss wird eine Note vergeben, die dem Verbraucher die Entscheidung vereinfachen soll.

Anti-Aging Produkte wurden von der Stiftung Warentest bereits häufiger getestet. Vereinzelt waren darunter auch Cremes mit Retinol, einen Test speziell für Retinol-Cremes gibt es bisher jedoch nicht.

Retixol ist recht neu auf dem Markt, darum findet man auch zu dieser Creme noch kein Stiftung Warentest Urteil.

Retixol Test: Erfahrungen und Bewertungen von Anwendern

Nur wenige Beauty-Produkte können ein Urteil der Stiftung Warentest vorweisen. Viel wichtiger sind deshalb Bewertungen und Erfahrungsberichte von Anwendern, die das gewünschte Produkt schon selbst ausgetestet haben.

Der Hersteller von Retixol gibt an, dass über 96 % der Kunden zufrieden mit der Anti-Aging Creme sind, was sich auch anhand der Bewertungen im Shop bestätigt. Es gibt einige ausführliche Testberichte im Netz, in denen Anwender ihre Erfahrungen mit der Creme öffentlich teilen. Fündig wird man in Online-Magazinen und Blogs sowie in den sozialen Netzwerken. Dabei wurde Retixol meist über einen längeren Zeitraum von 4-6 Wochen getestet, um die Wirksamkeit besser beurteilen zu können.

In den vorwiegend positiven Erfahrungsberichten sprechen die Anwender von einer guten Verträglichkeit und einem weichen Hautgefühl direkt nach dem Auftragen von Retixol. Die Creme verleiht der Haut einen rosigen Teint und spendet langanhaltend Feuchtigkeit. In der Langzeitanwendung zeigen sich bereits nach wenigen Wochen sichtbare Unterschiede. Die Faltentiefe wird verringert und feine Linien sind geglättet. Auch Pigmentflecken im Gesicht können den Erfahrungen zufolge mit Hilfe von Retixol aufgehellt werden. Dadurch wird die Haut insgesamt jünger, strahlender und ebenmäßiger.

Warum ist Retinol so beliebt bei der Faltenbehandlung?

Retinol ist ein beliebtes Mittel im Kampf gegen Falten, weil es ein wirksamer Wirkstoff ist, der auf mehreren Ebenen der Hautalterung wirkt. Er gehört zur Familie der Retinoide und ist eine Form von Vitamin A.

Retinol funktioniert durch die Stimulierung der Kollagenproduktion, was hilft, Falten zu reduzieren. Es erhöht zudem die Zellregeneration, was dazu beiträgt, dass die Haut jünger und frischer aussieht. Darüber hinaus fördert es die Durchblutung der Haut, sodass diese die Nährstoffe besser aufnehmen kann.

Retinol ist auch bekannt dafür, dass es das Erscheinungsbild von Pigmentflecken, Sonnenschäden und Verfärbungen verbessert. Es hilft, die Hauttextur zu glätten und reduziert das Auftreten von feinen Linien und Falten.

Der Nachteil an reinem und hochkonzentriertem Retinol: Es kann bei einigen Menschen Hautreizungen verursachen. Darum ist es sehr wichtig, es langsam in die Hautpflege-Routine zu integrieren und es anfangs nicht in Verbindung mit anderen starken Wirkstoffen zu verwenden.

Wie kann Retixol Falten verringern?

Der Wirkstoff Retixol basiert auf dem Vitamin A-Derivat Retinol, hat jedoch eine Besonderheit: Das Retinol wird mit zwei pflanzlichen Retinol-Derivaten biotechnologisch aufbereitet. Der Wirkstoff vereint damit die Anti-Aging Eigenschaften von Retinol mit einer guten Hautverträglichkeit. Zusätzlich kommen ausgewählte Öle und feuchtigkeitsspendende Stoffe in der Retixol Creme zum Einsatz, sodass keine weitere Hautpflege notwendig ist.

Der Wirkstoff auf Retinolbasis kann die körpereigene Kollagenbildung anregen und dadurch den Abbau von Kollagen in der Haut verlangsamen. So werden feine Linien und Fältchen, z.B. Krähenfüße und Mundfalten, geglättet.

Retixol kann durch die zellregenerierende Wirkung dabei helfen, große Poren zu verfeinern. Durch mehr Volumen in der Haut erscheinen die Hautporen kleiner und der Teint reiner. Zusätzlich hat der Wirkstoff auf Basis von Retinol einen sanft peelenden Effekt und kann so abgestorbene Hautzellen ablösen.

Eine weitere Anti-Aging Wirkung der Retixol Creme ist die Aufhellung von Pigmentstörungen wie z.B. Altersflecken. Regelmäßig angewendet kann Retixol dabei helfen, die hyperpigmentierten Hautzellen durch neue, gesunde Hautzellen zu ersetzen. Dadurch können Sonnenschäden bzw. dunkle Flecken verblassen und der Teint wirkt gleichmäßiger.

Für wen ist die Anwendung von Retixol geeignet?

Falten, große Poren und Pigmentflecken sieht man nicht nur bei Menschen im fortgeschrittenen Alter. Die ersten Fältchen tauchen bei den meisten schon recht früh auf und werden mit den Jahren immer tiefer. Man kann also nicht früh genug mit der Vorbeugung der Hautalterung anfangen.

Retixol wurde für die Vorbeugung und für die Behandlung von Alterungszeichen entwickelt. Das bedeutet, dass die Creme für jede Altersgruppe geeignet ist. Junge Erwachsene, die vorsorgen und Falten sowie Pigmentflecken vorbeugen möchten, können Retixol dafür verwenden. Und auch wenn bereits sichtbare Falten im Gesicht vorhanden sind oder auffällige Pigmentflecken das Gesamtbild stören, kann die Retixol Creme zum Einsatz kommen. Der Eigenschaften des Wirkstoffs sind sowohl für eine junge Haut als auch für eine reife Haut vorteilhaft.

Schwangeren und Stillenden wird von der Anwendung von Vitamin A abgeraten, auch wenn von einer frei verkäuflichen, retinolhaltigen Creme kaum eine Gefahr ausgeht.

Aus welchen Inhaltsstoffen besteht Retixol?

Für die Herstellung vom Wirkstoff Retixol kommen reines Retinol sowie zwei pflanzliche Wirkstoffe mit retinolähnlicher Wirkung zum Einsatz. Die Retixol Creme ist eine vollwertige Gesichtspflege, die neben dem Anti-Falten Wirkstoff auch pflegende Inhaltsstoffe enthält. Ein Großteil davon stammt aus kontrolliert biologischem Anbau bzw. ist pflanzlichen Ursprungs. Retixol ist ein veganes Hautpflegeprodukt, das ohne Silikone und Mikroplastik auskommt.

Das sind die wichtigsten Inhaltsstoffe in der Retixol Creme:

Jojobaöl: Jojobaöl ist ein hervorragender Feuchtigkeitsspender für die Haut. Es zieht schnell in die Haut ein und bildet eine Schutzbarriere, um Feuchtigkeit in der Haut zu halten. Außerdem ist das Öl reich an Antioxidantien.

Avocadoöl: Avocadoöl ist reich an Vitaminen, Antioxidantien und essentiellen Fettsäuren, die alles wichtige Nährstoffe für eine gesunde Haut sind. Es spendet langanhaltende Feuchtigkeit und wirkt regenerierend.

Arganöl: Arganöl enthält Antioxidantien wie Vitamin E, die helfen können, die Haut vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Arganöl ist außerdem ein hervorragender Feuchtigkeitsspender für die Haut.

Retinol: Retinol ist ein Derivat von Vitamin A und wirkt als Antioxidans, indem es freie Radikale einfängt und neutralisiert. Es fördert die Zellerneuerung und reduziert das Erscheinungsbild von Falten und feinen Linien, da es die Kollagenproduktion stimuliert.

Vitamin E: Vitamin E ist ein wirksames Antioxidans, das die Hautzellen vor schädlichen freien Radikalen schützt und somit vorzeitige Hautalterung verhindern kann. Es kann auch helfen, die Feuchtigkeitsbarriere der Haut zu stärken und somit Feuchtigkeitsverlust zu reduzieren, was zu einer glatteren und geschmeidigeren Haut führt.

Hyaluronsäure: Hyaluronsäure ist eine körpereigene Substanz, die maßgeblich zur Feuchtigkeit und Elastizität der Haut beiträgt. Durch die äußerliche Anwendung von Hyaluronsäure-Produkten kann die Haut mit zusätzlicher Feuchtigkeit versorgt werden, was zu einem pralleren, glatteren Hautbild führt. Darüber hinaus kann Hyaluronsäure auch helfen, feine Linien und Falten zu reduzieren und das Hautbild insgesamt zu verbessern.

Wie wird Retixol richtig angewendet?

Bei der Anwendung von reinen Retinol-Seren gibt es viele Dinge zu beachten, um die Haut nicht zu überreizen. Die Anwendung von Retixol ist laut Hersteller deutlich einfacher.

Retixol Creme kann als Tagespflege oder auch als Nachtpflege aufgetragen werden. Um die besten Resultate zu erzielen, sollte die Anwendung täglich nach der Gesichtsreinigung erfolgen. Für das ganze Gesicht reicht bereits ein halber Pumpstoß aus dem Flakon aus. Die Creme wird sanft in die Haut einmassiert. Eine weitere Hautpflege ist grundsätzlich nicht notwendig. Anschließend kann man Make Up verwenden.

Tagsüber sollte nach Retixol immer ein Sonnenschutz aufgetragen werden, um die Haut vor den UV-Strahlen zu schützen und der Hautalterung vorzubeugen.

Retixol ist für jeden Hauttypen geeignet. Die Creme kann im Gesicht, aber auch am Hals und im Dekolleté aufgetragen werden.

Wie schnell zeigt Retixol Ergebnisse?

Falten und Altersflecken entstehen nicht über Nacht. Darum kann man auch von einer Anti-Aging Creme nicht erwarten, dass sie die Haut über Nacht glättet und zum Leuchten bringt. Die Gesichtshaut hat einen natürlichen Erneuerungszyklus von ca. 3-4 Wochen und so lange dauert es auch, bis man eindeutige Veränderungen feststellen kann.

Retixol hat aufgrund der pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe einen Sofort-Effekt. Die Haut fühlt sich Erfahrungen zufolge bereits nach der ersten Anwendung gut mit Feuchtigkeit versorgt und weich an. Trockene Hautstellen sind über Nacht verschwunden.

Um Unterschiede bei Falten und Flecken zu sehen, ist etwas mehr Geduld gefragt. Anwender berichten, dass sie nach ca. 2 Wochen bemerkt haben, wie feine Linien glatter erscheinen. Und auch Pigmentflecken wurden innerhalb weniger Wochen immer heller.

Wie schnell Ergebnisse zu sehen sind, hängt von individuellen Faktoren ab. In jedem Fall sollte die Haut täglich mit einem hohen Lichtschutzfaktor vor der Sonne geschützt werden, um dem Hautalterungsprozess vorzubeugen.

Hat die Anwendung von Retixol Nebenwirkungen?

Retinol ist berüchtigt dafür, eine Erstverschlimmerung auszulösen, vor allem in höheren Konzentrationen. Die Haut beginnt, Unreinheiten zu bilden und zu schuppen. Manchmal können auch Unverträglichkeiten auftreten.

Für die Retixol Creme hingegen sind laut Hersteller keine Nebenwirkungen bekannt. In einem dermatologischen Hautverträglichkeitstest wurde die Verträglichkeit der Anti-Aging Creme bestätigt. Und auch in den Bewertungen gibt es bisher keine Berichte über unangenehme Hautreaktionen.

Bei einer empfindlichen Haut sollte Retixol anfangs auf einer kleinen hautstelle getestet werden, um Rötungen oder andere Hautreaktionen auszuschließen.

Retixol günstig kaufen: Preisvergleich

Für Sparfüchse lohnt sich der Kauf von Retixol im herstellereigenen Online-Shop unter www.retixol.de. Hier gibt es regelmäßig großzügige Herstellerrabatte mit Bestpreisgarantie. So kann man mit den Angebotsaktionen über 20 Euro sparen. Zusätzlich hat jeder Kunde beim Kauf im Shop die Möglichkeit, Retixol bis zu 30 Tage risikofrei zu testen. Wenn das Produkt nicht überzeugt, kann man es retournieren und der Kaufpreis wird erstattet.

Retixol in der Apotheke

Retixol ist ein rezeptfreies Anti-Aging Produkt, das deutschlandweit in jeder Apothekenfiliale erhältlich ist. Ist das Produkt in der gewünschten Apotheke noch nicht vorrätig, kann man es unter der PZN -18444329 in die Filiale bestellen.

Noch einfacher ist der Kauf in einer Versandapotheke, denn auch hier wird Retixol verkauft. Während man in der Apotheke meist den UVP zahlt, ist es in der Online-Apotheke etwas günstiger. Aber: Die Geld-zurück-Garantie gilt weder beim Kauf in der Apotheke, noch beim Kauf in der Versandapotheke.

Retixol bei Amazon

Retixol wird vom Hersteller selbst nicht bei Amazon verkauft. Es gibt möglicherweise Angebote von Drittanbietern oder Produkte, die der originalen Retixol Creme ähnlich sind. Vom Kauf dieser Produkte auf Amazon wird aber abgeraten.

Fazit: Retixol Stiftung Warentest

Retixol ist ein einzigartiger Wirkstoff, der das Potenzial hat, die Beauty-Industrie umzukrempeln. Die Retixol Creme nutzt die positiven Eigenschaften von Retinol und verbessert sie durch die biotechnologische Aufbereitung mit pflanzlichen Stoffen, die eine ähnliche Wirkung besitzen. So entsteht ein effektiver Anti-Aging Wirkstoff, der für die Haut gut verträglich ist.

Ein Stiftung Warentest Urteil gibt es bisher nicht. Erfahrungen zeigen aber, dass Retixol bereits innerhalb weniger Wochen die Faltentiefe sichtbar verringern und feine Linien glätten soll. Der Teint erscheint bei einer regelmäßigen Anwendung ebenmäßiger und straffer. Und auch die Pflegewirkung als Tagescreme wird positiv hervorgehoben. Dank der Geld-zurück-Garantie ermöglicht der Hersteller jedem Kunden einen risikofreien Test und wer nicht zufrieden ist, bekommt sein Geld zurück.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurde durch eine externe Redaktion vorgenommen und stammt nicht aus der eigenen Redaktion.