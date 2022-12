1 Beim Börsenbattle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen treten drei Teams gegeneinander an. Foto: KSK Esslingen-Nürtingen

Der Börsenbattle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hat begonnen. Drei Teams aus dem Landkreis Esslingen treten mit 50.000 Euro beim Planspiel der Sparkassen gegeneinander an.















Das Team "Kreissparkasse & CO", der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, das Team "Studis an Planspiel" und das Team "Team Alpha" sammeln beim Börsenbattle erste Erfahrungen auf dem Aktienmarkt. Mit einem fiktiven Depot in Höhe von 50.000 Euro können die Teams spielerisch den Umgang mit Aktien erlernen.

Das Team, das am Ende die meisten Gewinne erzielt, gewinnt den Battle und darf sich über tolle Preise freuen. Die Teams werden während des Planspiels zum einen von ES-TV mit der Kamera begleitet und geben zum anderen in kurzen selbstgefilmten Videos einen Einblick in die jeweils aktuelle Situation.

Am 18. November 2022 verzeichneten die Teams bereits erste Gewinne. So konnten alle Teams ihr Depot erhöhen. Das Team "Kreissparkasse & CO" erhöhten ihr Depot um 263 Euro, das Team „Studis an Planspiel“ um ganze 1.746 Euro und das Team "Team Alpha" um 75 Euro. Aus welchen Gründen sich die Teams für die jeweiligen Aktien entscheiden und wie die Kurse sich entwickeln, sehen Sie im Video.