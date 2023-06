1 Der Verbotsvorschlag in Stuttgart richtet sich an Pools ab einer gewissen Größe. Foto: Imago/Panthermedia/Kirill via imago-images.de

Im Herbst und Winter war es nicht erlaubt, private Schwimmbecken mit Gas zu heizen. In Stuttgart gibt es nun erneut einen Vorstoß für ein Verbot, wenn auch aus anderem Anlass.















Ob im Winter oder im Sommer – immer wieder rücken private Pools in den Fokus. In den zurückliegenden Herbst- und Wintermonaten war es aufgrund der Gasknappheit untersagt, private Pools zu beheizen. Auslöser war Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Entsprechend war es in einer Verordnung geregelt. Nun kommt die Sprache in manchen Kommunen wieder auf Privatschwimmbecken. Der Grund auch diesmal: eine Mangelsituation.