1 Ansgar Seitz wartet noch auf eine Antwort vom Esslinger Finanzamt. Foto: Roberto Bulgrin

Ansgar Seitz aus Neuhausen will keinen Internetanschluss haben. Zum Problem wurde das, als er seine Grundsteuer beim Esslinger Finanzamt in Papierform einreicht. An Ansprechpartner zu kommen, ist schwierig. Online-Termine scheiden für den 64-Jährigen aus, und telefonisch ist die Behörde kaum zu erreichen.















Kurz mal googeln, etwas auf der Webseite nachlesen oder eine E-Mail verschicken – all das macht Ansgar Seitz nicht. Denn er hat keinen Internetzugang. Der 64-Jährige aus Neuhausen hat zwar einen alten Computer, aber den benutzt er nur, um Fotos zu verwalten oder Excel-Listen zu erstellen. Einen Drucker besitzt er nicht, zur Not schreibe er wichtige Dinge eben vom Bildschirm ab. Er wolle weder ständig teure Druckerpatronen kaufen noch aufwendige Updates installieren. „Das ist nicht nachhaltig“, sagt er. Als Konstrukteur hat er mit CAD-Programmen gearbeitet, und selbstverständlich hatte er in seinem Job eine Mail-Adresse und Internetzugang. Doch seit er im Vorruhestand ist, hat er sich bewusst entschieden, analog zu leben. „Ich habe keine Lust mehr, mich in bestimmte Dinge einzuarbeiten“, sagt Ansgar Seitz.