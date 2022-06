1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Am Sonntag, 26. Juni, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr im Ersten alles um die Gaskrise. Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Gaskrise in Deutschland – wie hart werden die Folgen?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

• Kevin Kühnert (SPD), Generalsekretär

• Johannes Vogel (FDP), Stellvertretender Bundesvorsitzender und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

• Claudia Kemfert, Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)

• Jens Spahn (CDU), MdB, Präsidiumsmitglied, Stellv. Fraktionsvorsitzender

• Anna Mayr, Hauptstadtkorrespondentin „Die ZEIT“

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Seit einigen Tagen drosselt Russland seine Gaslieferungen drastisch, auch nach Deutschland. Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe des ‚Notfallplan Gas’ ausgerufen. Was bedeutet das für die Energiesicherheit hierzulande? Wie werden sich die Gas- und Energiepreise in den kommenden Monaten entwickeln? Um Gas bei der Stromgewinnung zu sparen, will die Bundesregierung dazu verstärkt Kohlekraftwerke nutzen. Wäre es sinnvoll, auch die noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen? Und: Sollten angesichts von hohen Energie- und Lebenshaltungskosten die Menschen erneut entlastet werden?“