Angsträume im Esslinger Stadtgebiet: Wo Frauen sich unwohl fühlen

1 Ein Angstraum für Frauen: dunkle Unterführungen Foto: Roberto Bulgrin

Frauen fühlen sich vor allem bei Dunkelheit in manchen Bereichen des Stadtgebietes von Esslingen unwohl. Bei einem Nachtspaziergang im Rahmen der Frauenwochen wurden diese Stellen aufgesucht und überlegt, was verändert werden könnte.











Ein Sicherheitsgarant ist Tilda nicht. Ihr Pudel gibt Ute Glietze zwar das beruhigende Gefühl, nicht allein zu sein. Allerdings ist da auch noch das beunruhigende Gefühl, dass der liebenswürdige Hund jeden Angreifer schwanzwedelnd begrüßen würde. In bedrohlichen Situationen konzentriert sich Ute Glietze trotzdem ganz auf Tilda. Das lenke von der Angst ab. Andere der mehr als 30 Teilnehmerinnen am Nacht-Spaziergang durch Esslingen haben nicht den Luxus eines tierischen Begleiters und berichten von unguten Gefühlen in Unterführungen, vom Meiden bestimmter Regionen, einem beeinträchtigten Sicherheitsbedürfnis.