1 In Berlin, aber auch anderen Städten sind Einsatzkräfte nicht nur der Polizei angegriffen worden. Foto: dpa/Julius-Christian Schreiner

Der Respekt gegenüber Rettern ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Das kann schlimme Folgen haben – für alle. Da helfen auch keine Kameras meint unser Autor Jürgen Bock.















Link kopiert

Silvester – das bedeutet für viele Helfer seit langer Zeit Hochbetrieb. Die Feuerwehr muss zu zahlreichen Bränden ausrücken, Rettungswagen sammeln Alkoholisierte und Verletzte ein, die Notaufnahmen in den Krankenhäusern arbeiten am Anschlag. All das ist nichts Neues. Doch inzwischen müssen jene, die anderen helfen anstatt den Jahreswechsel zu feiern, damit rechnen, selbst zur Zielscheibe zu werden. Die Feuerwehr in Berlin spricht nach zahlreichen Angriffen und Verletzten von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Vorwiegend Betrunkene im Mob spielen aus Spaß an der Randale Krieg.