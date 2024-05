Angriff in Esslingen: Mann wird unvermittelt geschlagen und beraubt

1 Die Polizei hat nach dem Angriff in Esslingen am Samstagabend sofort eine Fahndung eingeleitet, dabei aber keinen der mutmaßlichen Täter erwischt. Foto: picture alliance / Jens Büttner//Jens Büttner

Ein 39-Jähriger ist am Samstagabend Opfer eines Raubs geworden. An einer Bushaltestelle in der Esslinger Weilstraße ist der Mann von fünf bislang unbekannten Personen angegriffen, geschlagen und beraubt worden.











Link kopiert

Am Samstagabend ist es in der Weilstraße in Esslingen zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 39-jähriger Fahrgast fuhr mit dem Bus der Linie 102 vom Bahnhof Esslingen zur Haltestelle Eberhard-Bauer-Straße und stieg dort gegen 20.30 Uhr aus. Nach Angaben der Polizei stiegen fünf bislang unbekannte Personen ebenfalls an der Haltestelle aus und begannen unvermittelt, auf den 39-Jährigen einzuschlagen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde dem Opfer sein Smartphone, das er in der Hand gehalten hatte, entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter laut Polizei in bislang unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung, bei der mehrere Streifenwagenbesatzungen eingesetzt waren, verlief ergebnislos. Der Geschädigte zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Wert des Raubguts beträgt etwa 300 Euro.

Angreifer rauben Smartphone des Opfers