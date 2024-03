Angriff in Dettingen: 18-Jähriger von Gruppe angegriffen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Angriff. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Sonntag wurde in Dettingen ein 18-Jähriger von mehreren offenbar Jugendlichen angegriffen und nicht unerheblich verletzt. Am Mittwoch vermeldet die Polizei, dass Zeugen gesucht werden.











Die Polizei sucht nach Zeugen eines tätlichen Angriffs, der schon am vergangenen Wochenende in Dettingen/Teck (Kreis Esslingen) passiert ist. Nach Angaben eines Sprechers wurde dabei ein 18-Jähriger verletzt.

Demnach wurde der 18-Jährige am Sonntag gegen 0.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Nähe einer Bank in der Kirchheimer Straße von einer Personengruppe zunächst verbal angegangen. Dann soll ihm eine Person aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen haben, bevor ihn weitere Angreifer mit Schlägen traktierten. Der 18-Jährige wurde dadurch „nicht unerheblich“ verletzt, sagt ein Polizeisprecher.

Zwei Jugendliche kommen 18-Jährigem zu Hilfe – Polizei sucht Zeugen

Von drei der Angreifer liegt eine Personenbeschreibung vor. Einer der Täter ist circa 15 bis 16 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und hat kurze, glatte Haare. Ein weiterer ist circa 16 bis 17 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hat braungelockte, bis zu den Ohren reichende Haare. Der dritte Komplize ist etwa gleich groß und hat kurze, schwarze Haare, er trug eine dunkle Jacke. Zu diesen drei Angreifer bittet die Polizei unter der Telefonnummer 070 21/50 10.

Außerdem werden auch weitere Zeugen gebeten, sich an die Polizei zu wenden, insbesondere zwei ungefähr 15 Jahre alte weibliche Jugendliche, die dem 18-Jährigen verbal zur Hilfe eilten sowie unbekannte Insassen eines vorbeifahrenden Autos, die noch mit den Angreifern gesprochen haben sollen.