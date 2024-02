Angriff auf offener Straße in Esslingen: Zwei 15-Jährige von sechsköpfiger Gruppe zusammengeschlagen

Angriff auf offener Straße in Esslingen

1 Die Polizei konnte nach dem Angriff einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Tabea Guenzler

Bei einem Angriff mit unklarem Hintergrund in Esslingen wurden am Montagabend drei Personen verletzt. Sechs Personen hatten offenbar unvermittelt zwei Jugendliche angegriffen – einer musste in eine Klinik gebracht werden.











Eine Gruppe aus etwa sechs Personen hat am Montagabend auf offener Straße in Esslingen offenbar unvermittelt zwei 15-Jährige angegriffen. Einer der Teenager konnte fliehen, der zweite wurde nach dem Angriff mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht, teilt eine Polizeisprecherin mit. Zudem wurde auch ein 24-Jähriger leicht verletzt, der versucht hatte schlichtend einzugreifen.

Die beiden 15 Jahre alten Jugendlichen gingen den Angaben nach um 20.30 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Bahnhof. Die Gruppe soll die beiden dann unvermittelt mit Schlägen angegriffen haben. Einer der 15-Jährigen konnte daraufhin fliehen, der zweite ging zu Boden und wurde von den Angreifern weiter getreten. Ein 24-jähriger Passant, der eingriff, um zu schlichten wurde ebenfalls von mehreren Personen aus der Gruppe angegriffen und verletzt.

15-Jähriger muss in Klinik – Polizei fasst Verdächtigen

Als weitere Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchteten die Angreifer. Während bei dem leicht verletzten 24-Jährigen und dem 15-Jährigen, dem die Flucht gelungen war, keine Behandlung durch den Rettungsdienst nötig war, wurde der zweite Jugendliche vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und mit Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht bekannt sind, in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte wenig später in der Schelztorstraße einen 15-jährigen Verdächtigen festnehmen. Er wurde für die erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht und soll die Beamten unterdessen mehrfach beleidigt haben. Er wurde schließlich von einer Erziehungsberechtigten abgeholt. Zu den weiteren Angreifern laufen noch die Ermittlungen.