Angriff auf Neues Schloss in Stuttgart: Täter wird bei neuem Versuch gefasst

1 Die Polizei sichert Spuren an den zerstörten Scheiben. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Am Neuen Schloss ist in der Nacht zum vergangenen Freitag durch Vandalismus großer Schaden entstanden. Der Täter ist inzwischen gefunden – und das auf ziemlich überraschende Weise.











Es ist ein ziemlich abgedroschener Spruch: Der Täter kehrt immer zum Tatort zurück. In vielen Fällen trifft er gar nicht zu. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Das gilt für die heftigen Beschädigungen am Neuen Schloss in Stuttgart. Dort waren in der Nacht auf vergangenen Freitag 15 Fenster und eine Tür im Erdgeschoss im Bereich des Ehrenhofs schwer beschädigt worden. Als Wurfgeschosse hatten offenbar Pflastersteine gedient. Sachschaden laut Finanzministerium: rund 20 000 Euro.