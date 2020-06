1 Mit leichten Verletzungen musste ein 60-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein betrunkener 17-Jähriger hat sich am Montagabend in Nürtingen eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen geliefert. Dabei verletzte er einen 60-Jährigen, der schlichten wollte.

Nürtingen - Weil er in alkoholisiertem Zustand mehrere Personen angegriffen und verletzt hat, ist ein 17-Jähriger am Montagabend von Beamten des Polizeireviers Nürtingen in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Jugendlichen und zwei ihm persönlich bekannten Personen in der Breslauer Straße.

Als ein 60-jähriger Anwohner versuchte zu schlichten, rannte der 17-Jährige unvermittelt auf diesen zu und trat ihn so heftig, dass er nach hinten stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Mit leichten Verletzungen musste der 60-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Jugendlichen.