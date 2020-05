1 Drei Männer haben den 32-Jährigen am Plochinger Bahnhof angegriffen. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Laut Polizei haben die drei Angreifer den 32-Jährigen am Plochinger Bahnhof geschlagen und mit Tritten verletzt, als dieser bereits am Boden lag. Die Polizei sucht Zeugen.

Plochingen - Am Mittwochabend hat sich laut Polizei ein Vorfall am Plochinger Bahnhof ereignet, bei dem ein 32-Jähriger verletzt wurde. Drei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren haben um 20 Uhr einen Reinigungswagen am Stuttgarter Hauptbahnhof gestohlen und sind mit diesem nach Plochingen gefahrne. Am Plochinger Bahnhof wurden sie laut Polizei von einem 32-jährigen Mann auf den Reiningungswagen angesprochen. Die Männer wurden daraufhin aggressiv, schlugen und traten den Mann, der bereits am Boden lag. Ein Angreifer flüchtete in Richtung Eisenbahnstraße, konnte durch Polizeibeamten dann jedoch vorläufig festgenommen werden, ebenso die beiden anderen Angreifer. Der 32-Jährige musste mit dem Rettungswagen in eine Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.