Angriff am Bahnhof in Wendlingen: Unbekannte schlagen auf 26-Jährigen ein

Angriff am Bahnhof in Wendlingen

1 Die Bundespolizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Wendlinger Bahnhof. Unbekannte sollen einen 26-Jährigen unvermittelt angegriffen haben. Foto: picture alliance/dpa/Franziska Kraufmann

Seine Frage wurde ihm zum Verhängnis: Als ein 26-Jähriger einen Unbekannten am Samstagabend am Wendlinger Bahnhof nach Feuer fragte, wurde er von diesem unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Weitere Schläge folgten.











Er fragte nur nach Feuer für eine Zigarette – und erntete dafür Schläge. Passiert ist das am Samstagabend am Bahnhof in Wendlingen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 26-Jährige mit seinen drei Begleiterinnen gegen 18.30 Uhr am Bahnhof in Wendlingen aus der S-Bahn der Linie S1 und fragte den Unbekannten nach einem Feuerzeug.

26-Jähriger wird von mehreren Männern geschlagen

Der Unbekannte, der selbst in Begleitung von drei männlichen Personen sowie einer Frau war, soll ihn daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im weiteren Verlauf sollen nach derzeitigem Kenntnisstand dann auch die anderen Männer auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem die drei Begleiterinnen ihm offenbar zur Hilfe eilten, wurden wohl auch sie von Schlägen getroffen.

Täter flüchten nach dem Angriff

Während die drei Mittäter in unbekannte Richtung geflüchtet sein sollen, stieg der mutmaßliche Täter zusammen mit seiner Begleiterin in einen Zug in Richtung Nürtingen ein. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07 11 / 87 03 50 entgegen.