Köngen - Wie kommt mein Impfnachweis aufs Handy? Wie kann ich online eine Fahrkarte kaufen? Wie richte ich eine Email-Adresse ein? Wie kann ich meine Fotos auf mein neues Handy übertragen? Auf all diese Fragen wissen Reinhard Jung, Manfred Bender, Uwe Fredrich, Reinhard Henkel und Florian Bemsel eine Antwort. Als „Maus-Clicker“ und „internette Helfer“ bieten die fünf Herren seit dem Sommer an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat im Köngener Burgforum kostenlose Hilfe bei Problemen mit Computer, Laptop, Tablet oder Handy an.