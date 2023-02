1 Die Kinder der Klasse 4b haben erlebt, wie Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Foto: Roberto Bulgrin

Viertklässler der Grundschule Esslingen-Zell erfahren bei praktischen Übungen und theoretischem Unterricht, was der eigene Energieverbrauch mit dem Klimawandel zu tun hat.















Mit Feuereifer drehen die Mädchen und Jungen an den Kurbeln. Schon leuchtet die Birne der Taschenlampe auf. So einfach lässt sich zeigen, wie sich Bewegungsenergie mithilfe eines Generators in elektrische Energie umwandeln lässt. „Ich hab’ so eine Taschenlampe zu Hause“, berichtet eines der Mädchen aus der Klasse 4b und ergänzt: „Das ist praktisch, die braucht keine Batterie.“ An diesem Vormittag lernen die Schüler an der Grundschule Esslingen-Zell viel übers Energiesparen.