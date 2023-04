Andreas Rommel in Ostfildern vereidigt

1 Oberbürgermeister Christof Bolay (links) vereidigte Andreas Rommel. Foto: Ines Rudel

Ab dem 1. Mai ist Ostfilderns neuer Erster Bürgermeister im Amt. Oberbürgermeister Christof Bolay hat ihn vereidigt. Der 37-Jährige sucht schon jetzt das Gespräch.















Seit seiner Wahl kommt Andreas Rommel jede Woche nach Ostfildern. „Ich bin in den Stadtteilen unterwegs und suche das Gespräch“, sagt der neue Erste Bürgermeister der Großen Kreisstadt. Gestern hat Oberbürgermeister Christof Bolay den 37-Jährigen vereidigt. Sein Amt im Rathaus in der Nellinger Propstei tritt der Familienvater zwar erst zum 1. Mai an. Doch schon jetzt hat er viele Kontakte geknüpft.