An Schorndorfer Straße in Plochingen: Günstige Wohnungen statt Container für Flüchtlinge

An Schorndorfer Straße in Plochingen

1 Auf dieser Fläche könnten Wohnungen und Arztpraxen entstehen. Foto: /Karin Ait Atmane

Die Stadt Plochingen will auf einem Grundstück an der Schorndorfer Straße, das mal als Standort für Flüchtlingsheime angedacht war, nun Arztpraxen und günstige Wohnungen realisieren.











Link kopiert

Vor Kurzem stand das Grundstück zwischen Hohenzollern- und Schorndorfer Straße in Plochingen noch als möglicher Containerstandort für die Unterbringung von Geflüchteten in einer Liste von „Optionsflächen“. Gleichzeitig hat die Stadt von Anfang an eine dauerhafte Bebauung in den kommenden zehn Jahren als Ziel formuliert, mit einer gemischten Nutzung von günstigen Wohnungen und Arztpraxen.