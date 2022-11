1 Gleich mehrere Fälle von Sachbeschädigungen finden in Böblingen statt. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Noch Unbekannte beschädigen am Wochenende insgesamt 14 Autos und die Fensterfront eines Discounters in Böblingen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Noch unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr und Sonntagmorgen, 9.20 Uhr in Böblingen (Kreis Böblingen) ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, beschädigten die Unbekannten insgesamt 14 Fahrzeuge. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Schönaicher Straße richteten die Täter an acht geparkten Fahrzeugen Schäden an, ebenso an drei Fahrzeugen auf dem Hallenbad-Parkplatz Murkenbach und an einem weiteren Fahrzeug in der Rosensteinstraße sowie zwei geparkten Pkw in der Breitensteiner Straße. Sie zerstachen die Reifen der Fahrzeuge, an einem Fahrzeug wurde zusätzlich die rechte Seite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Täter beließen es aber nicht bei Autos, sondern gingen auch gegen die Fensterfront eines Discounters vor. Hier beträgt der Sachschaden etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0 70 31 / 13 25 00 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.