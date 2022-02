Veranstaltungen auf der Esslinger Burg 2022 Der Berg ruft und die Kultur-Fans sollen kommen

Die Esslinger Burg lockt zur Sommerzeit Kultur-Fans aus nah und fern. Doch in den vergangenen beiden Jahren mussten sie coronabedingt verzichten. Für 2022 sind die Aussichten besser: Die Bands In Extremo und The Hooters haben sich angesagt, das „Kino auf der Burg“ soll wieder stattfinden – und es soll sogar ein Extra-Konzert geben.