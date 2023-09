1 An der Berliner Straße herrscht bei Fußgängern und Autofahrern teilweise Verwirrung. Foto: Roberto Bulgrin

An der Berliner Straße in Esslingen kümmern sich Passanten anscheinend wenig um Verkehrsregeln. Doch die Stadt sieht keinen Handlungsbedarf und hat keine Sicherheitsbedenken.











Vielen Fußgängern sind diese Ampeln wohl ein Dorn im Auge. An der Berliner Straße in Esslingen besteht der Eindruck, dass die Signalanlagen auf Höhe des Wohn- und Geschäftszentrums Qbus von vielen Passanten ignoriert werden und sie die Straße an jeder beliebigen Stelle überqueren. Auch für Autofahrer erscheint die Situation durch missverständliche Markierungen unübersichtlich. Doch die Stadt Esslingen hat keine Sicherheitsbedenken.