Amateurhandball im Kreis Esslingen: Heli-Handballerinnen kassieren erste Saisonniederlage

1 Heli-Spielerin Sarah Hagen schafft die Wende – trotz vier Treffern – nicht. Foto: /Robin Rudel

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn verlieren bei der HSG Ermstal mit 25:26. Bezirksligist TSV Wolfschlugen II bezwingt den TSV Zizishausen.











Nach zwölf Siegen in zwölf Spielen mussten die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn ihre erste Saisonniederlage gegen die HSG Erstmal hinnehmen. Mit einem klaren 35:23-Sieg über den bisherigen Zweiten HSG CaMüMax rückte der TV Reichenbach II nun selbst auf Rang zwei vor. Die ersten Niederlagen gab es auch in der Bezirksliga für den TSV Zizishausen beim Derby gegen den TSV Wolfschlugen II und den SV Vaihingen beim HC Wernau, der damit seinen Spitzenplatz in der Kreisliga A verteidigte.