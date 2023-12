Amateurfußball: Winterlandschaft statt Fußball

1 Ski und Rodel gut – aber kein Fußball. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballer des VfB Reichenbach und des TSV Berkheim hatten am Donnerstagabend noch Glück – es war zwar kalt, aber der Platz in Reichenbach war bespielbar. Wobei sich die Reichenbacher vielleicht fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie nicht hätten antreten müssen. Denn sie unterlagen mit 0:1. Zumindest bleibt der VfBR damit trotzdem vorerst ganz vorne in der Tabelle der Kreisliga A. Denn alle Spiele an diesem Wochenende fielen aus, so auch das von Verfolger TSG Esslingen gegen den TSV Wolfschlugen.