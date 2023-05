Der Kampf um Auf- und Abstieg in den unteren Fußball-Ligen wird noch ganz schön spannend.















Wenn am Mittwoch und Donnerstag die Fußballer der Region zum nächsten Spieltag antreten, geht es für viele noch darum, im Saisonendspurt ihre Ziele klarzumachen. An das Ende der regulären Runde am 10. Juni schließt nahtlos die Relegation an – auf die der Blick höchst unterschiedlich ist. Es gibt Mannschaften, die den Relegationsplatz – ob für den Aufstieg oder gegen den Abstieg – unbedingt erreichen wollen, andere möchten ihn mit aller Macht vermeiden. So etwa der FV Neuhausen, der in der Bezirksliga einen Rang und zwei Punkte – bei einem Spiel weniger – vor dem gefährlichen Platz liegt und am Donnerstag (15 Uhr) gegen den FV Plochingen punkten will. Aber was wäre, wenn jetzt schon Relegation wäre?