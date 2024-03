Am Donnerstag in Plochingen: Einige Haushalte ohne fließend Wasser

Am Donnerstag in Plochingen

1 In einigen Plochinger Haushalten kommt am Donnerstag das Wasser nicht einmal tröpfchenweise aus dem Hahn. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Wegen Reparaturarbeiten sind an diesem Donnerstag einige Haushalte in Plochingen ohne fließend Wasser. Laut der Stadtverwaltung wird der Hahn von 7.30 Uhr bis 22.30 Uhr zugedreht.











An diesem Donnerstag, 14. März, kommt in zahlreichen Haushalten und auch im Rathaus in Plochingen kein Wasser aus der Leitung. Von 7.30 Uhr bis 22.30 Uhr dreht die Stadt wegen Tiefbauarbeiten den Hahn zu. Auf ihrer Internetseite erklärt die Verwaltung, dass das Trinkwasser „großflächig abgestellt“ werde und nennt die betroffenen Straßenzüge: Sie ziehen sich vom Amsel- und Unteren Haldenweg im Osten der Stadt wie ein Streifen bis zu Hindenburgstraße und Alter-Berg-Weg im Westen. Nicht nur das Rathaus, auch das Gymnasium, die Realschule und die Burgschule liegen in diesem Bereich. Man arbeite aber gerade daran, die Wasserversorgung für die Schulen trotzdem zu sichern und generell den betroffenen Bereich stärker einzugrenzen, erklärte Joachim Kohler, der Leiter des Tiefbauamtes, am Vortag der Bauarbeiten. Er hoffe, dass am Ende der Kreis der Betroffenen deutlich kleiner werde als zunächst befürchtet.

Die Haushalte in der Sperrzone seien mit Infoblättern in den Briefkästen benachrichtigt worden, sagt Kohler, allerdings erst an den beiden Tagen vor den Arbeiten. Grund für den Wasserstopp sind Reparaturen an einem Schieber in der Hauptwasserversorgungsleitung in der Schorndorfer Straße auf Höhe Einmündung Mühlhaldenweg. Dort war am Donnerstag der Vorwoche ein Schaden aufgetreten, weshalb schon einmal das Wasser abgestellt werden musste.