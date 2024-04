Am Bahnhof Esslingen: 88-Jährige bei Sturz in Bus schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: BildFunkMV/IMAGO

Kurz vor dem Esslinger ZOB ist am Mittwochmittag eine Seniorin in einem Bus schwer gestürzt. Sie musste verletzt in eine Klinik gebracht werden.











In einem Linienbus in Esslingen ist am Dienstagmittag eine 88-jährige Frau schwer gestürzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Bus gegen 13.40 Uhr von der Neckarstraße in den ZOB einfahren, als es zu dem Sturz kam.

Der Fahrer des Busses hatte wegen des Verkehrs anhalten müssen, bevor er zur Haltestelle fuhr. Als der Bus wieder anfuhr, verlor die Seniorin den Halt und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.