Gelsenkirchen (dpa) - Gestern mussten keine Schüler früh aufstehen, um in die Schule zu gehen. Alle hatten frei. Denn es war ein Feiertag. Aber weißt du auch, warum das mit dem freien Tag so ist? Jedes Jahr am 1. Mai ist der „Tag der Arbeit“. An diesem Datum geht es an vielen Orten um das Thema Arbeiten. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Gewerkschaften rufen für diesen Tag Leute dazu auf, zu ihren Kundgebungen zu kommen. Gewerkschaften versuchen, die Interessen bestimmter Arbeitnehmer zu vertreten.

Bei den Kundgebungen stehen Leute auf großen Plätzen und hören sich Reden an. Es kann aber auch sein, dass Menschen mit Plakaten durch die Straßen laufen. Darauf stellen sie Forderungen. Sie verlangen zum Beispiel mehr Geld fürs Arbeiten. Oder sie möchten mit Sicherheit wissen, dass sie ihren Job für längere Zeit behalten - und nicht nur für ein, zwei Jahre. Diese Kundgebungen verlaufen normalerweise friedlich. In manchen Städten sind am 1. Mai aber auch andere Gruppen unterwegs. Sie wollen nicht nur protestieren, sondern randalieren. Deshalb ist am 1. Mai immer viel Polizei im Einsatz.

