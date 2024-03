Alternativen zum Flughafentunnel: Wie kommt man mit dem Fahrrad außen herum?

1 Monika Knopf (rechts) meidet den Flughafentunnel, wenn es irgendwie geht. Evelyn Sindermann nutzt die Strecke regelmäßig. Foto: Lena Hummel

Der Weg durch den Flughafentunnel ist für Radler alles andere als angenehm. Viele meiden die Röhre deshalb und fahren außen herum. Aber welche Strecken kann man eigentlich nutzen? Und wie groß sind die Umwege?











Monika Knopf fährt mit ihrem motorisierten Rad konzentriert durch den Flughafentunnel. Nur einmal passiert es, dass sie in der mehr als 500 Meter langen Röhre, die unter der Start- und Landebahn des Stuttgarter Airports hindurchführt und Plieningen mit Bernhausen verbindet, mit ihrer Satteltasche die Tunnelwand streift. Eine wahre Meisterleistung, findet Evelyn Sindermann, die sie an diesem Tag – ebenfalls auf dem Rad – begleitet. Schließlich ist der Weg für Radfahrer, der in beide Richtungen und auch von Fußgängern genutzt werden kann, nur etwa einen Meter breit.