Hubschrauber in Wendlingen im Einsatz Jugendliche bei Unfall mit gestohlenem Roller schwer verletzt

Weil einer der beiden ohne Helm unterwegs ist, will die Polizei am Montagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) zwei Jugendliche auf einem Roller kontrollieren. Dieser ist jedoch gestohlen und die 15-Jährigen flüchten, bis es zu einem schweren Unfall kommt.