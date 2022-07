1 Manchmal begleitet sich Jenny Grace Hohlbauch auch selber am Piano. Foto: privat

Die 18-jährige Altbacherin Jenny Grace Hohlbauch ist beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert erfolgreich.















Im Jahr 2016 war Jenny Grace Hohlbauch schon einmal in der Presse: Sie spielte damals beim Musical Mary Poppins die Jane Banks, eine tragende Kinderrolle. In diesem Zusammenhang hatte sie zum ersten Mal Gesangsunterricht, aber gesungen hatte sie auch schon vorher fast pausenlos. Und so hat Jenny auch nach dem Musical Mary Poppins mit Gesangstunden weitergemacht und vor einem Jahr, kurz vor den Sommerferien, zu Gesangslehrerin Elke Seeber-Michelberger in Wernau gewechselt. Dabei war diese eigentlich ausgebucht und wollte gar keine neuen Schülerinnen mehr.