Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug an Seniorin

1 Die Betrüger setzten die Seniorin bei ihren Anrufen laut Polizei derart unter Druck, dass diese schließlich zur Bank ging, um den geforderten Bargeldbetrag abzuheben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Auf frischer Tat hat die Polizei vergangene Woche in Altbach (Kreis Esslingen) eine mutmaßliche Trickbetrügerin festgenommen. Sie wollte eine Seniorin um mehrere zehntausend Euro bringen.















Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin und die Polizei haben am Mittwochabend eine Seniorin in Altbach vor einem Trickbetrug und dem Verlust von mehreren zehntausend Euro bewahrt. Die Polizei nahm eine 32-jährige mutmaßliche Betrügerin auf frischer Tat fest. Die Frau sitzt nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Betrüger geben sich unter anderem als Richter aus

Nach den Angaben hatte die Seniorin im Laufe des Mittwochs mehrere Anrufe von unbekannten Telefonbetrügern erhalten. Die Anrufer gaben sich unter anderem als Staatsanwälte und Richter aus und behaupteten, Angehörige hätten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro könne eine zu erwartende Haftstrafe abwenden.

Seniorin geht zum Schein auf Anweisungen ein

Die Betrüger setzten die Seniorin bei ihren Anrufen laut Polizei derart unter Druck, dass diese schließlich zur Bank ging, um den geforderten Bargeldbetrag abzuheben. Eine Bankmitarbeiterin schöpfte allerdings Verdacht und verständigte die Polizei.

Nachdem die Seniorin über den Betrug aufgeklärt worden war, ging sie zum Schein auf die Anweisungen der Täter ein. Als sie das Geld gegen 20 Uhr vor ihrer Wohnanschrift an die 32-jährige mutmaßliche Abholerin übergeben sollte, wurde diese von der Polizei festgenommen.

Ermittlungen zu Komplizen dauern an

Die mutmaßliche Betrügerin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen zu weiteren Komplizen und Hintermännern dauern noch an.