1 Lehrerin Lisa Schönamsgruber zeigt das Unterrichtsmaterial. Foto: pst/Peter Stotz

Das Mehrgenerationen- und Bürgerhaus in der Esslinger Pliensauvorstadt bietet einen Alphabetisierungskurs für Erwachsene an. Die Hintergründe für die Schwächen sind vielfältig. Aber schämen muss sich keiner.















Bildungsforscher gehen davon aus, dass in der Stadt Esslingen etwa 8500 Erwachsene leben, die nicht richtig lesen und schreiben können. Dies ist in der Regel mit Problemen im Alltag und im Berufsleben verbunden. Das städtische Amt für Soziales, Integration und Sport will dem in Kooperation mit der Volkshochschule Esslingen entgegenwirken. Im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus in der Pliensauvorstadt startet daher kommende Woche ein Alphabetisierungsprojekt, das betroffene Menschen fördern soll.