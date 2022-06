14 Luisa Keller wechselt von den Roten Raben Vilsbiburg zu Allianz MTV Stuttgart. Den kompletten Kader des Meisters und Pokalsiegers für die nächste Saison finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Von den Roten Raben Vilsbiburg wechselt Luisa Keller (20) zum Meister und Pokalsieger nach Stuttgart. Dort werden deutsche Volleyballerinnen nächste Saison eine wichtigere Rolle spielen.















Im Sport gibt es keinen Stillstand. Schon kurz nach dem Gewinn des Doubles steht bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart das Team, das nächste Saison erneut in Meisterschaft und Pokal angreifen will, dazu den Supercup holen und in der Champions League möglichst weit kommen soll. Was eine schwierige Aufgabe ist – aber keine unlösbare. Meint zumindest Tore Aleksandersen. „Für unser Budget“, sagt der norwegische Trainer, „haben wir wirklich gute, clevere Transfers gemacht.“ Das gilt auch für die letzte Verpflichtung.