Auch wer große Ziele erreichen will, muss mit dem ersten Schritt beginnen. Wie schwer dieser sein kann, erfuhren die Stuttgarter Volleyballerinnen vor einem Jahr, als sie mit einer desaströsen 0:3-Heimniederlage gegen den SC Potsdam in die Finalserie starteten. Diesmal? War alles anders! Die euphorisierten Fans feierten ihr Team nach dem 3:1 (25:21, 25:22, 17:25, 25:19)-Erfolg am Dienstagabend in Spiel eins, als hätte es soeben erneut die Meisterschale gewonnen. Soweit ist es zwar noch lange nicht, das klare Ergebnis und der starke Auftritt aber geben dem Titelverteidiger viel Selbstvertrauen. „Es war unser bestes Spiel in den Play-offs“, sagte Kim Renkema, die Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart zum perfekten Auftakt, „wir haben vorher viel an Aufschlag und Annahme gearbeitet. Das hat sich gelohnt.“

Unsere Empfehlung für Sie Allianz MTV Stuttgart Der Meister vertraut wieder auf die eigene Stärke Die überragenden Angreiferinnen Krystal Rivers und Simone Lee führen die Stuttgarter Volleyballerinnen zum ersten Sieg in der Finalserie gegen den SC Potsdam – und auch der Rest des Teams hat neue Energie getankt.

Bei einem emotionalen Sieg entstehen auch emotionale Bilder. Wir haben die schönsten Fotos aus der Scharrena in einer Bildergalerie für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch!