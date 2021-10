1 Am Montag, 1. November, werden zu Allerheiligen viele Gräber geschmückt. Foto: Roberto Bulgrin

Allerheiligen, Totensonntag und Volkstrauertag sind Anlässe, um die Gräber Verstorbener zu schmücken und zu besuchen. Doch wird diese Tradition noch gepflegt? Floristen und Mitarbeitende in Blumenfachgeschäften machen unterschiedliche Erfahrungen.















Link kopiert

Esslingen - Das Erinnern darf nicht vergessen werden. Doch Gedenken hat viele Gesichter. In Zeiten wachsender Mobilität, sinkender Bindung an den Geburtsort, sich auflösender Familienbande und starker Individualisierung verändert sich auch die Trauerkultur. Neue Bestattungsformen, eine zunehmende Zahl an Urnengräbern und ein distanzierterer Umgang mit dem Thema Tod haben Einfluss auf die Art des Umgangs mit Verstorbenen. Werden die Gräber daher zu Allerheiligen oder am Totensonntag noch geschmückt und besucht? Eine Umfrage unter Blumengeschäften, Floristen und Verbänden ergibt ein gemischtes Echo.