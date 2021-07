1 Polizei, Bürgermeister und Rettungskräfte beim Einsatz an der Realschule Reichenbach. Foto: SDMG//Kohls

Was hat die Atemwegreizungen ausgelöst? Am Tag nach dem Vorfall in der Realschule Reichenbach wird weiter gerätselt.

Reichenbach - Was war die Ursache für das Unglück? Am Tag nach dem mysteriösen Vorfall in der Realschule Reichenbach, nach dem 17 Schülerinnen und Schüler wegen Atemwegsreizungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurden, bleibt diese Frage unbeantwortet. Keiner kann sich bislang er klären, was die jungen Leute eingeatmet haben, das zu gesundheitlichen Beschwerden wie Hustanfällen geführt hat.