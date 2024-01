Alkoholisierte Autofahrerin in Filderstadt: Betrunkene rammt Verkehrsinsel

1 Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei, nachdem ihm ein fahrendes ramponiertes Auto aufgefallen war. Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Alkoholisierte Autofahrerin beschädigte in Filderstadt außerdem zwei Verkehrszeichen und beleidigte Polizeibeamte.











Link kopiert

Wohl gleich mehrerer Vergehen hat sich eine Autofahrerin am Donnerstagabend in Filderstadt schuldig gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 45-Jährige gegen 21.40 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Hofwiesenstraße in Plattenhardt in Richtung Bonlanden unterwegs. Während ihrer Fahrt kam sie von ihrem Fahrstreifen ab, fuhr auf Höhe der Mörikestraße über eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei darauf stehende Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr mit ihrem erheblich beschädigten Wagen weiter.

Einem aufmerksamen Zeugen fiel das ramponierte Fahrzeug auf und er verständigte die Polizei. Die Beamten trafen die Fahrerin kurz nach ihrer Alarmierung in der Raiffeisenstraße in Bonlanden an. Bei der Kontrolle fiel ihnen eine starke Alkoholfahne bei der 45-Jährigen auf. Sie lehnte einen Alkoholtest vehement ab und beleidigte die Polizisten. Doch nach einer Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Der Sachschaden an ihrem Auto wird von der Polizei auf etwa 15 000 Euro geschätzt. An der Verkehrsinsel richtete sie einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro an. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Beleidigung eingeleitet.