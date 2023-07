1 Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,8 Promille. (Symbolfoto) Foto: imago images/Julian Buchner

Eine offenbar stark betrunkene Frau hat am frühen Mittwochmorgen in Esslingen mehrere Unfälle verursacht. Als sie einfach weiterfahren wollte, fuhr ihr ein Betroffener hinterher und stellte die Frau schließlich.















Link kopiert

Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut hat eine 37-Jährige am frühen Mittwochmorgen ein Haus und ein Auto in Esslingen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie dann zunächst ungerührt weiter, bis ein 27-Jähriger sie zum Anhalten brachte.

Die Frau fuhr gegen 5.45 Uhr mit ihrem Landrover in Richtung Stadtmitte, als sie in der Kirchackerstraße eine Gebäudefassade beschädigte und das Fallrohr der Dachentwässerung demolierte. Sie fuhr weiter ohne auf den Schaden zu achten und stieß in der Ulmer Straße mit einem Auto zusammen, in dem ein 27-Jähriger in die gleiche Richtung fuhr.

Immer noch fuhr die Frau weiter, bis der 27-Jährige sie in der Katharinenstraße stellen konnte. Er war ihr zuvor hinterhergefahren. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Als die Polizei den Vorfall aufnahm, ergab ein Atemalkoholtest bei der 37-Jährigen einen vorläufigen Wert von 1,8 Promille. Deshalb musste die Frau sich eine Blutprobe entnehmen lassen und ihren Führerschein abgeben. Den Schaden schätzen die Beamten auf insgesamt 4000 Euro. Weitere Geschädigte und Zeugen der Vorfälle bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 an die Behörden zu wenden.