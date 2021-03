Alina Ketterer will ein Netzwerk für die Pflege knüpfen

1 Alina Ketterer freut sich auf den Umzug ins Wendlinger Rathaus. Foto: Ines Rudel

Ansprechpartnerin für Menschen, die Pflege brauchen, will Alina Ketterer sein. Die Mitarbeiterin des Landkreises will aber auch pflegenden Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Köngen/Wendlingen - Alina Ketterer ist Ansprechpartnerin für Menschen, die Angehörige pflegen oder die selbst Pflege brauchen. Seit einem Jahr berät sie im Pflegestützpunkt für Wendlingen, Köngen, Wernau, Oberboihingen, Unterensingen und Notzingen Menschen, die Hilfe suchen. Ihr Büro hat sie derzeit noch in der Brückenstraße 15 in Wendlingen. „Wenn der Anbau des Rathauses fertig ist, ziehe ich um“, sagt sie. Dann hat sie ein Büro mitten in der Stadt. Den Pflegestützpunkt und sein umfassendes Beratungsangebot noch bekannter zu machen, das ist ihr Ziel.