Alemannische Fasnet: Die Bilder vom Narrengericht in Wernau

Die Bilder vom Narrengericht in Wernau

8 Rita Zink, der Till (Siegfried Großmann) und Zunftmeister Markus Mirbauer (von links) sitzen am Richtertisch. Foto: tki/Tim Kirstein

Ein Höhepunkt der diesjährigen Fasnet stand am Freitag in Wernau auf dem Programm – das Narrengericht. Während die neue Bürgermeisterin noch geschont wurde, mussten sich die Gemeinderäte singend und tanzend verteidigen. Die Bilder zum durchklicken.











Link kopiert

Beim Narrengericht in Wernau ging es am Freitag um fehlende Warnsirenen, die Frage nach bezahlbarem Wohnraum und Personalmangel in den Kindergärten – vor allem aber um närrisches Treiben, Tradition und ausgelassene Stimmung.

Egal, ob die Laichleshexen ums Feuer tanzen, oder Bürgermeisterin Christiane Krieger als Pippi Langstrumpf verkleidet Goldtaler an die jungen Zuschauer verteilt, wir haben den Abend in Bildern eingefangen. In unserer Galerie können Sie sich durchklicken.