Viele Kreise ohne Plan Wie passen wir uns dem Klimawandel an?

Dürre- und Hitzeperioden kommen viel häufiger vor als früher. Gemeinden und Kreise haben vielfach noch keinen Plan, was sie vor Ort dagegen tun wollen. Die Umweltministerin Steffi Lemke will sie nun per Gesetz dazu verpflichten.