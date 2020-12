Aktionswoche gegen das Falschparken in Esslingen

Verkehrsclubs und Radfahrer-Initiativen haben eine gemeinsame Aktionswoche gegen das Falschparken in Esslingen gestartet, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen.

Esslingen - Sie wollen gemeinsam gegen das Falschparken in der Stadt Esslingen vorgehen: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der Verkehrsclub Deutschland (VDC), die Initiative PedES und das Bündnis Esslingen aufs Rad begannen ihre Aktionswoche am Freitag mit einer Radtour durch die Stadt. Vier Ehrenamtliche machten Fotos, verteilten „gebührenfreie Knöllchen“ als Anstoß zum Nachdenken und suchten das Gespräch mit Autofahrern. Thomas Mahler vom Bündnis „Esslingen aufs Rad“ hatte sich dazu sogar als Nikolaus verkleidet – ob die Einsicht leichter fällt, wenn der Mann in Rot die Rute schwingt?