Manche gewerbliche Fahrten innerhalb der Stadt ließen sich auch mit einem E-Lastenrad erledigen. Erfahrungen dazu gibt es am Mittwoch, 14. Juni, auf dem Karlsplatz in Stuttgart.















Privat genutzte Lastenräder mit Elektromotor sieht man inzwischen recht oft in Stuttgart; seien es Eltern, die ihre Kinder zur Kita transportieren, oder Menschen, die damit ihren Einkauf erledigen. Eher die Ausnahme bilden aber noch gewerblich genutzte Lastenräder. Dabei könnten diese etwa den Lieferverkehr in der Stadt deutlich umweltfreundlicher gestalten. Deshalb haben seit Mai acht in Stuttgart ansässige Betriebe verschiedene Lastenräder getestet und stellen nun am Mittwoch, 14. Juni, ihre Erfahrungen vor.

Probefahrten mit diversen Modellen möglich

Der Aktionstag mit Testparcours unter dem Titel „flottes Gewerbe“ ist von 11 bis 16 Uhr auf dem Karlsplatz in Stuttgart. Interessierte können von den Testpersonen erfahren, ob ihre Erwartungen an die Lastenräder erfüllt wurden und welche Herausforderungen es gab. Außerdem bekommen sie einen Einblick in die momentane Vielfalt an Modellen; zwischen acht und zehn E-Lastenräder können Probe gefahren werden.