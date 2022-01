Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg Kretschmann muss Regeln anpassen – die wichtigsten Fragen und Antworten

Es ist ein Hin und Her: Zurzeit ist die Lage in den Südwest-Kliniken noch nicht so eng. Das dürfte sich wegen Omikron bald wieder ändern. Trotzdem muss Kretschmann in der Alarmstufe wohl etwas öffnen.