1 Beim Esslinger Frühling im vergangenen Jahr war das Wetter eher winterlich – wie es dieses Mal wird, bleibt abzuwarten. Foto: Ines Rudel/Archiv

Gartentage, Mobilitätsschau, Entenrennen und Stadtbummel: Mit dem Esslinger Frühling soll die City nach dem langen Winter wieder neu erblühen. Mit ausgefallenen Angeboten und ungewöhnlichen Aktionen will man die Besucher zur ersten großen Veranstaltung im Esslinger Eventkalender in die Stadt locken.















Was das Wetter angeht, lässt der Frühling noch auf sich warten. Doch in Esslingen bereitet man sich auch ohne wärmende Sonnenstrahlen und laue Lüftchen darauf vor, die Stadt erblühen zu lassen. Mit üppigem Grün, leuchtenden Blüten und frühlingshafter Deko hält am kommenden Wochenende die Aktion Esslinger Frühling Einzug in der City. Ob diese erste große Veranstaltung im städtischen Eventkalender ähnlich winterlich wird wie im vergangenen Jahr, bleibt abzuwarten.