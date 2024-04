Esslinger Frühling: Jahrhundertealte Bücher, Streetfood und eine Altstadt voller Blumen

1 An diesem Wochenende erblüht die Esslinger Altstadt während der Gartentage. Foto: bul

Setzlinge kaufen, Rosen bewundern, Kunst stöbern: Mit den Gartentagen kommt an diesem Wochenende einer der beliebtesten Märkte Esslingens zurück. Die Aktion Esslinger Frühling hat aber auch einen neuen Markt zu bieten – und ein Kult-Wettrennen.











Im Kalender hat der Frühling bereits begonnen, in die Esslinger Altstadt soll er an diesem Wochenende einziehen. Dann lassen Marktbeschicker und Händler wieder die Altstadtgassen für die Aktion Esslinger Frühling erblühen. Neben beliebten Gartenständen und kultigem Entenrennen können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auch Neues erleben.