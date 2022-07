1 Die Dax-Konzerne SAP und Sartorius präsentieren diese Woche ihre Quartalsbilanzen. Foto: dpa/Boris Roessler

Unserer Börsenexperten blicken auf die kommende Woche. Im Mittelpunkt stehen die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline und die Europäische Zentralbank.















Link kopiert

Bis zum Donnerstag werden diese Woche alle den Atem anhalten – nicht nur Anleger, sondern auch Verbraucher und Unternehmensvorstände. Denn am Donnerstag sollen die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 abgeschlossen werden. Durch diese Leitung fließt normalerweise der Großteil der russischen Gaslieferungen nach Deutschland. Die Sorge ist groß, dass Moskau sie nach den Wartungsarbeiten nicht oder nur in geringem Umfang wieder aufnimmt – aus Vergeltung für die westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.