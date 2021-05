1 Allein bei den Rennfahrern und Helfern kommen mehr als 800 Menschen zusammen – viel zu viele derzeit. Foto: /Herbert Rudel

Das Motorradrennen, das vom MSC Aichwald mitorganisiert wird, sollte in diesem Jahr in Reutlingen stattfinden. Die Pandemie durchkreuzt diesen Plan, im Sommer kann das Event nicht stattfinden.

Aichwald/Reutlingen - Die Enttäuschung beim MSC Eiserne Hand Aichwald war im vergangenen Jahr groß. Wegen der Coronapandemie musste der Klub sein traditionelles Motocross absagen. In diesem Jahr sollte wieder ein Rennen stattfinden – und zwar Ende Juni in Kooperation mit dem 1. RMC Reutlingen auf dessen Gelände am Fuße der Achalm. Nun geht voraussichtlich auch dieser Plan nicht auf. Und das liegt – wie soll es auch anders sein – an den aktuellen Inzidenzzahlen. Die Stadt Reutlingen genehmigt laut einer Mitteilung des ADAC in den Monaten Juni und Juli keine Veranstaltungen. Zwar ist das Event noch nicht offiziell abgesagt. Manuel Dorn, der Vorsitzende des MSC, kann sich angesichts der Lage allerdings auch nicht vorstellen, dass das Rennen später im Jahr ausgetragen werden kann.