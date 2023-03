1 Weil die Landeswasserversorgung die Funkanlage auf dem Wasserturm (rechts) nicht länger duldete, wurde am Neuwieshof in Krummhardt ein Interims-Funkmast aufgestellt. Foto: /Andreas Kaier

Die Landeswasserversorgung kündigt Verträge mit Mastbetreibern. Der Technische Ausschuss der Gemeinde Aichwald genehmigt nun einen temporären Funkmast am Neuwieshof, um eine größtmögliche Netzabdeckung gewährleisten zu können















Der Wasserhochbehälter am Rande des Aichwalder Ortsteils Krummhardt versorgt nicht nur ganz Aichwald mit Trinkwasser, er ist auch ein wichtiger Standort für die Mobilfunkbetreiber. Bislang hatten auf dem Dach des weithin sichtbaren Wasserturms vier verschiedene Netzanbieter ihre Funkantennen installiert. Seit kurzem sind es nur noch drei. Der Grund: Vodafone musste seine Antenne nach 28 Jahren abbauen. Der Zweckverband Landeswasserversorgung hatte den Vertrag mit dem zuständigen Unternehmen Vantage Towers, einem der größten Betreiber von Sendemasten in Europa, Ende vergangenen Jahres fristgerecht gekündigt. Das Unternehmen gehört zur Vodafone Group und betreibt 82 000 Funkmasten in zehn Ländern Europas.